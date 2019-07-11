«Музыкальный» сон? Храп может сигнализировать о гипертонии – медики

Вчера, 23:30

Нарушение дыхания может иметь опасные последствия.

Высокое кровяное давление сложно распознать без специальной медицинской техники. Гипертонию называют «тихой убийцей», поскольку основных симптомов она не имеет. Без должного лечения могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, поэтому нужно тщательно прислушиваться к «звоночкам», которые посылает нам организм.

Медики сообщили, что храп может сигнализировать о гипертонии. Это может быть связано с апноэ — серьёзным нарушением сна, при котором возникают трудности с дыханием. Уровень кислорода падает, из-за чего продуктивность рецепторов в мозге уменьшается. Начинается увеличение кровотока, что оказывает давление на стенки кровеносных сосудов. Такие проблемы увеличивают риск гипертонии.

Специалисты считают, что связь между высоким артериальным давлением и нарушением дыхания особенно сильно проявляется у людей среднего и старшего возраста. Те, у кого «музыкальный» сон каждую ночь, имеют повышенный риск гипертонии.

Медики также добавили, что люди с избыточным весом чаще страдают от высокого кровяного давления.

Врачи говорят, что гипертония является очень опасным и скрытым заболеванием. Предотвратить появление серьёзных последствий проще на ранних стадиях. Медики рекомендуют прислушиваться к сигналам организма, чтобы уберечь своё здоровье. При обнаружении симптомов нужно обратиться к специалисту. Самолечение опасно!