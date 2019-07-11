Сегодня, 21:04

Сладкие напитки и фруктовые соки вызывают развитие онкологии, предупредили врачи.

Французские медики из Парижского университета провели 5-летнее исследование с участием 100 тысяч человек. Учёные пришли к неожиданным результатам, выяснив, что сладкие газированные напитки и соки повышают риск рака на 20%.

Таким образом, популярная во всём мире «газировка» при постоянном употреблении не только увеличивает риск онкологии, но и вызывает ожирение, которое отдельно может быть причиной 11 видов рака. Что касается России, то в этой стране одними из самых популярных сладких напитков являются «Дюшес» и «Буратино». Именно эта советская сладкая вода, ставшая уже народной, чаще всего влияет на россиян из-за своей огромной популярности. Полюбившийся многим с детства напиток, как и любая другая «газировка», увеличивает риск заболеть раком.

«Газированный» убийца пагубно действует на организм человека. Сладость в «газировке» и соки буквально ослабляют иммунитет. В итоге люди становятся беззащитными перед онкологическими болезнями. Сладким считается напиток с содержанием сахара более 5%. К ним относятся соки, детские газированные напитки и молочные коктейли, а также энергетики, кофе и чай.

Проведённый эксперимент показал, при употреблении 100 граммов сладких напитков в день риск развития рака увеличивается на 20%.

Как бы то ни было, но врачи говорят, что пока рано бить тревогу из-за вреда «Дюшеса» и «Буратино» на россиян, нужны дополнительные исследования. Возможно, связь болезни с напитками появилась именно из-за ожирения. Если употреблять газировку безмерно, то человек толстеет, что само по себе себе может привести к раку. Поэтому узнать, кто истинный виновник онкологии, «Дюшес» с «Буратино», или лишний вес, получится только после очередных тестов.

В любом случае, сократить употребление сладких напитков нужно немедленно, чтобы не рисковать собственной жизнью. Ведь всем известно, что рак часто приводит именно к смерти.