На одном дыхании - Люди с заболеванием лёгких смогут заменить антибиотики простым анализом крови

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Метод позволит предотвратить побочное воздействие антибиотиков во всём мире.

Недавно, учёные из Университета Кардиффа, Оксфордского университета и Королевского колледжа Лондона провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) могут избежать ненужного назначения антибиотиков благодаря анализу крови, сделанному через прокол в пальце.

Долгие годы пациенты с данным заболеванием мучились и ждали, когда учёные получат финансирование на проведение опытов. Спонсором стал Национальный институт исследований в области здравоохранения, позволивший команде продемонстрировать 20-процентное снижение вспышки воспаления ХОБЛ. Более того, по словам учёных, сокращение использования антибиотиков не оказывало негативного воздействия на процесс выздоровление пациентов в течение первых двух недель.

В связи с этим, эксперты пришли к выводу, что люди с заболеванием лёгких смогут заменить антибиотики простым анализом крови. Иными словами, произойдёт безопасное снижение использования антибиотиков, что приведёт к устранению устойчивости организма к воздействию лекарств. Свыше 1 миллиона англичан страдает из-за заболевания лёгких, которое напрямую связано с курением и другими загрязнителями окружающей среды. Профессор Ник Фрэнсис из Медицинской школы Университета Кардиффа сказал: «Данная процедура проходит на одном дыхании и позволит пациентам с ХОБЛ безопасно отказываться от антибиотиков, и сосредоточиться на лечении обострений, воспользовавшись другими процедурами».

Данный тест подразумевает под собой укол в пальцы, измеряющий количество С-реактивного белка (СРБ) — маркера воспаления, которое быстро возрастает в крови в ответ на серьезные инфекции. Зачастую, люди с обострением болезни лёгких, имеют низкий уровень СРБ в крови, и не получают пользу от лечения антибиотиками.