Не все вкусняшки уходят в ляжки: Малышева назвала ТОП диетических десертов

Сегодня, 17:19

Сладости с «секретиками» помогут сохранить идеальные формы.

Избавиться от лишних килограмм — сложная задача, особенно для любителей десертов. Как отмечают диетологи, именно в «сладеньком» находится ударная доза калорий и сахара. Такие составляющие провоцируют появление жира на боках. Однако, не все вкусняшки уходят в ляжки. Известная телеведущая Елена Малышева назвала низкокалорийные сладости, которые не навредят фигуре.

В ТОП диетических десертов вошли:

1. Домашнее мороженое. Малышева рассказала, что достаточно заменить некоторые составляющие, чтобы пломбир стал полезным. Вместо желтка использовать цельное яйцо, вместо 33% сливок — 10%, а сахар заменить стевией. Как отметила телеведущая, 280 ккал превратится в 94 ккал.

2. Домашний зефир. Секрет также находится в уникальном составе этого продукта. Использование стевии вместо сахара снизит калорийность с 326 ккал до 124 ккал.

3. Шоколадный крем. Для приготовления такой вкусняшки понадобятся творожный сыр, сливочное масло, бананы, какао-порошок, а вместо сахара добавить стевию. Домашний крем имеет 190 ккал, при этом магазинный аналог — 511 ккал.

4. Маффины. Даже эти кексы можно сделать диетическими. Обычную муку нужно заменить отрубями, сахар — стевией, сливочное масло — пюре авокадо, а вместо яйца использовать соду с уксусом. Маффины получатся вкусными и полезными, а их энергетическая ценность составит всего 70 ккал, вместо «стандартных» 346 ккал.

Оказывается, сладости могут быть не только вкусными, но и полезными. Подробный процесс приготовления смотрите в видеоролике.