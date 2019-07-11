Храпишь – срочно к врачу: Неожиданный признак во сне может вызвать инсульт

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Апноэ повышает артериальное давление и способно довести человека до могилы, говорят врачи.

Храп не только мешает спать другим, но ещё и катастрофически сказывается на здоровье. Апноэ — это отсутствие дыхания на короткое время. При этом возникает риск лишиться жизни. Британскими медиками назван неожиданный признак во сне, который может вызвать инсульт. Они заявили, если храпишь, необходимо срочно идти к врачу. Апноэ свидетельствует о неправильной работе организма. Во время храпа приостанавливается на несколько секунд дыхание. В итоге мозг не получает необходимый кислород. Он сообщает артериям об этой проблеме и те начинают активнее перекачивать кровь. Заканчивается процесс повышением артериального давления до критического уровня. Нередко люди погибают от инсульта, спровоцированного храпом.

Английские медики провели исследование, которое показало, что при апноэ человек плохо отдыхает ночью. У него нарушается дыхание, хотя днём он может хорошо себя чувствовать. Именно это и вызывает тревогу докторов. Ведь человек, не испытывает каких-либо неудобств и, тем не менее, способен неожиданно умереть от кровоизлияния.

Чтобы узнать причину храпа нужно выявить его причину. Апноэ может возникать из-за опухоли. Поэтому требуется пройти обследование в больнице. Средством борьбы с храпом являются специальные устройства. Они подают в лёгкие пациента воздух под определённым давлением. При этом больной может испытывать дискомфорт, но ему нужно пережить неудобства и недосыпание ради здоровья. Приспособление применяют каждую ночь в запущенных случаях. При улучшении состояния к терапии прибегают всё реже и так, пока человек полностью не вылечиться.