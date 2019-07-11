Выключенный свет не даст съесть лишнего: Назван достоверный способ похудения

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Секрет стройной фигуры принадлежит французским красавицам, жившим в 15 веке.

На сегодняшний день проблема ожирения стоит крайне остро во всём мире — 39% мужчин и 40% женщин имеют избыточный вес. Медики обеспокоены таким явлением и изо всех сил стараются помочь желающим похудеть. Однако, с недавних пор люди начали массово отказываться от диет, ставя под сомнение их эффективность.

И вот тогда на помощь пришли учёные-историки. Казалось бы, что можно такого забыть в сфере диетологии и правильного питания, но именно историками был назван достоверный способ похудения, принадлежащий красавицам времён правления Марии Бургундской (Франция, XV век). Медики воспылали надеждой и провели ряд исследований, после чего пришли к выводу, что кушать нужно в темноте, поскольку выключенный свет не даст съесть лишнего.

«Данный метод позволяет обойтись без первой фазы желудочной секреции, которую вызывает вид еды, что провоцирует выделение желудочного сока и желание быстрого поглощения пищи», - подчеркнули медики. Также ведущий автор исследования, доктор Бритта Реннер, заявила: «Отсутствие визуального восприятия может изменить пищевое поведение человека и спровоцировать его похудение».

В ходе исследования учёные из Университета Консканц в Германии оставили половину людей без света во время трапезы, и обнаружили, что те съели на 10% меньше пищи, чем те, кто ел со светом. По их словам, это крайне простой фокус, ведь человек ест не ради удовольствия, а для восполнения необходимого количества калорий. Боле того, подопытным показалось, что они съели гораздо больше, чем было в действительности. Это говорит о 100-процентном успехе такой необычной диеты.