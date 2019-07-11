Зоркий глаз. Окулист назвал самый полезный салат для зрения

Сегодня, 07:04

Миру давно уже известны универсальные свойства свеклы. И вот теперь к ним добавилось еще одно – салат, буквально восстанавливающий зрение.

В свекле содержится огромное количество железа, йода, питательных веществ. Одним словом, свекла – кладезь всего самого полезного для организма человека. Не зря свекла присутствует во множестве народных рецептов от множества заболеваний.

Так, например, окулисты открыли рецепт салата, который может восстановить частично или полностью утраченное, или ухудшенное зрение.

Ингредиенты очень просты. Понадобятся 2 луковицы и столько же свеклы. Соль, оливковое масло и уксус. Свеклу обработать, нарезать на мелкие кусочки и смешать вместе с также мелко порезанным луком. Посолить по вкусу, уксус и оливковое масло тоже. Салат готов!

Такой салат полезен не только для зрения, но и может предупредить сердечные болезни. Магний позаботиться о ваших костях, а йод – о щитовидной железе.