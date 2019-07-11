0,5 литра алкоголя убивают силу воли - нейробиологи

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Ученые из университета Университета Сессекса в Великобритании определили, сколько потребуется алкоголя, чтобы человек вышел из состояния контроля.

Как оказалось, человек лишается практически рассудка, выпивая поллитра алкоголя. Всего лишь 0,5 литра вина способны убить силу воли среднестатистического человека. Медики заявляют, что для некоторых не обязательно даже пить крепкий алкоголь. Людя, редко принимающим спиртное, достаточно выпить всего лишь 0,5 литров пива. Медики настаивают, что вторая «доза спиртного» усугубляет положение, выводя человека из общей координации. Люди перестают контролировать свое поведение и становятся агрессивными.