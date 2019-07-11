Кальций и витамин D «в паре» повышают риск инсульт - врачи

Сегодня, 05:00

Медики из Университета Западной Вирджинии провели исследование с участием более 500 000 человек и сделали вывод, что одновременный прием некоторых БАДов могут стать причиной инсульта в 17 процентах случаев.

Ученые провели 277 этапов исследования влияния БАДов на организм человека. Как оказалось, люди, которые одновременно принимали витамин D и кальций для укрепления костей, чаще всего были подвержены инсульту. Врачи, ан основе проведенных опытов, выдвинули версию, что вместе эти компоненты приводят к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Однако ученые настаивают, что это всего лишь версия и точность этих данных доказана только частично.

Однако медики рекомендуют перед употреблением БАДов сдать анализы и определить, каких витаминов и минералов не хватает организму. После проконсультироваться с врачем. Несмотря на то, что исследование о влиянии «парной работы» кальция и витамина D на развитие инсульта не доказана окончательно, стоит прислушаться к совету и принимать эти компоненты по отдельности.