«Лучше жир на ляжках»: Ученые назвали разницу между жиром на ляжках и на животе

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Согласно исследованию, люди с грушевидным типом ожирения меньше подвержены опасным заболеваниям.

Недавние исследования американских ученых, опубликованные в European Heart Journal, показали разницу между скопленным жиром на бедрах и животе. В исследовании приняло участие 2600 женщин с повышенным индексом массы тела (ИМТ). Ученые выяснили, что существует прямая взаимосвязь между основным местом расположения жира и количеством осложнений на здоровье.

Люди с грушевидной формой ожирения меньше подвержены возникновению серьезных заболеваний. По словам ученых, сформировавшийся жир на ляжках «берет удар на себя» и избавляет всё тело от излишнего жира и проблем, которые он несет. Это особенно важно для мест расположения внутренних органов. Ученые заявляют, что ожирение в области живота провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, нарушает обмен веществ и вызывают проблемы с позвоночником.

По словам профессора Оксфордского университета Константиноса Манолопулоса, жир на ляжках гораздо лучше жира на талии, поэтому они планируют в будущем «перераспределять» жир с опасных для здоровья мест в менее рискованные.

«Значение имеет форма тела и место отложения жира. Жир на бедрах и ляжках – это хорошо, а от жира вокруг живота следует избавиться», - отмечает Константинос Манолопулос.

Исследования также показали, что полное отсутствие жира на бёдрах может вызывать серьёзные проблемы с обменом веществ, например, похожие на синдром Иценко-Кушинга.

Ученые советуют не стремиться избавиться от жира на ляжках, если он не вызывает сложностей с перемещением. Идеальным соотношением является минимальный слой жира на талии и «солидный» жировой слой на бедрах.