Раз травинка, два травинка: Вылечить облысение можно народными средствами – врачи

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Травяные отвары способны восстановить рост волос и даже избавить от перхоти.

Выпадение волос считается естественным процессом для каждого человека. Примерно от 50 до 100 волос теряется ежедневно. Но тревогу стоить бить в тех случаях, если количество выпавших волос значительно превышает норму. Об этом могут свидетельствовать большие пучки волос при расчесывании, клоками выпадающие волосы во время мытья и волосы, оставшиеся на подушке после сна.

Для возобновления роста волос существуют специальные медицинские препараты и даже операции, но врачи уверены, что вылечить облысение можно и народными средствами, если в выпадении волос не виновата генетика или внутренние болезни организма.

В целях восстановления роста волос можно прибегнуть к помощи лопуха. Корни этого растения необходимо сложить в кастрюлю, залить водой и поместить в духовку. В духовке лопух размягчается, затем отвар остужают и процеживают. Получившимся отваром необходимо смачивать корни волос. Если процедуру повторять раз за разом, то вместе с облысением исчезнет и перхоть. От лопуха волосы растут быстрее и приобретают природный блеск.

Другим хорошим средством считается крапива. Для лечения молодая травинка, которая еще не успела отцвести. Собрав необходимое количество крапивы, ее отваривают в воде, а полученную массу остужают до 40 градусов и ей ополаскивают волосы. В отвар можно добавлять мать-и-мачеху при желании. Крапива сильно укрепляет корни волос и препятствует их выпадению.

По словам врачей, если народные средства, в том числе и эти два, не оказывают должного воздействия на рост волос, то проблема может быть скрыта где-то глубоко внутри организма. Перед применением народных средств рекомендуется обратиться за консультацией к врачу трихологу.