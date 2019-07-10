Пучит не по-детски. Вздутие живота может быть симптомом рака кишечника

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Британские врачи указали, что вздутие живота может являться симптомом рака кишечника. При регулярных болях в обрасти живота стоит обратиться к врачу для обследования. Медики из Великобритании опубликовали исследование в издании Express.

Часто люди пренебрегают медицинской помощью и используют народные методы самолечения. Еще чаще такой подход приводит к обострению заболевания. Чтобы увеличить шансы на успешное лечение, необходимо при первых симптомах обратиться к врачу. Медики назвали признаки рака кишечника, которые могут проявляться на ранних стадия.

В первую очередь - это вздутие. Живот пучит не по-детски у некоторых женщин перед менструацией, однако если это явление повторяется регулярно - это может быть первым признаком рака кишечника. Вторым опасным симптомом является наличие крови в стуле. При таком проявлении также стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Кроме того, опасным симптомом рака кишечника может являться синдром раздраженного кишечника. Сам по себе этот симптом не является заболеванием, вылечить медикаментами его невозможно. Однако он может сигнализировать о наличии нарушений в работе пищеварительной системе. Но синдром раздраженного кишечника также может проявляться болью при наличии опухоли.