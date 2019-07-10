Стареть красиво. Диетологи назвали главные «продукты молодости»

Сегодня, 03:52

Диетологи советуют употреблять больше продуктов, содержащих каротиноиды.

Кожа любого человека является его визитной карточкой, особенно, на лице. Уход за кожей должен стать привычным и обыкновенным делом для каждого. Но не всегда есть возможность и желание разбираться и вникать в тонкости различных кремов и омолаживающих средств.

Специально для этого диетологи и изучают природные продукты, которые мы регулярно употребляем, с целью выявления их положительного влияния на кожу. Основываясь на исследованиях, врачи назвали главные «продукты молодости», которые помогут человеку следить за своей кожей и стареть красиво и в удовольствие.

Основное правило для хорошей кожи – употреблять продукты с омега-3 жирами. Определить достаточность количества таких жиров в организме человека можно по коже рук: если она не настолько гладкая, как кожа младенца, а шершавая и сухая, то это свидетельствует о недостатке омега-3. Чтобы насытить организм этим веществом, можно употреблять масло криля или рыбий жир. Диетологи рассказали о своей практике наблюдения за некоторыми женщинами в возрасте 75 лет, которые выглядели на 40 лет из-за регулярного употребления омега-3 жиров. По их мнению, именно данные жиры способствовали такому хорошему результату.

Другим важным продуктом являются зеленые овощи: хлорелла, капуста кале, шпинат, брокколи и т.д. Они обеспечивают здоровое функционирование печени и укрепляют сосуды. Помимо этого, в рацион необходимо включить молочные продукты, поскольку это один из основных столпов молодой кожи. Молочные продукты так же содержат жиры и витамины, которые напитывают кожу и делают ее более упругой и гладкой.

Особое место диетологи предоставляют продуктам с каротиноидами. Это вещество способствует окрашиванию овощей и фруктов в яркие оранжевые и красные тона. Именно такие продукты необходимо употреблять, чтобы обеспечить себе приятный и здоровый тон кожи. Чем больше у человека красных и желтых оттенков на коже, тем более привлекательной она кажется. Более красный оттенок показывает прилив крови к коже и насыщение кислородом.

Диетологи отмечают, что употребление нового для человека продукта должно быть оговорено со специалистом, чтобы не навредить своему организму. Каждый продукт должен употребляться свежим и в меру.