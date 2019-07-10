Эксперты назвали 10 продуктов, которые необходимы веганам

Сегодня, 15:03

Люди, принимающие в пищу только веганские продукты и не употребляют продукты животных происхождений, не получают прямого доступа к полноценным диетическим белкам, которые есть у других людей.

В результате веганы должны обратить внимание на свою диету, чтобы убедиться, что она содержит достаточно белка. Трудно переоценить важность белка в рационе. Белок является одним из основных строительных блоков человеческого организма. Он присутствует в клетках всего тела и играет роль в большинстве ключевых функций организма. Его функции включают поддержание мышц и костей, поддержку иммунной системы и транспортировку кислорода в крови.

Согласно данным Академии питания и диетологии, каждый день люди должны съедать 0,4 грамм белка на каждые 0,4 грамма веса. Они добавляют, что веганам может быть полезно употреблять 0,5 грамм белка на пол килограмма массы тела, потому что растительные белки менее усваиваемы.

Такие продукты как тофу, соевое молоко, чечевица, красная фасоль, спаржа помогут восполнить естественную нехватку белка в организме человека.

Протеин может получить большую часть внимания, когда речь идет о том, чтобы веганы придерживались сбалансированной диеты, но есть и другие питательные вещества, которые также важно контролировать.

Организм нуждается в витамине B-12, чтобы эритроциты вырабатывались и поддерживали правильную работу нервной системы.

Однако этот витамин встречается в природе только в мясных продуктах или продуктах, произведенных животными. Веганам остается только убедиться, что они потребляют достаточно этого жизненно важного вещества из других продуктов. Например, пищевые дрожжи, соевое молоко и некоторые мясные заменители часто содержат витамин B-12.