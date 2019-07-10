Ни то, ни се. Ученые объяснили, почему лучше не принимать БАДы

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Ученые из Университета Западной Виргинии говорили о вреде и пользе определенных диет и пищевых добавок (БАДов) для организма. В частности, для сердечно-сосудистой системы.

Как оказалось, пищевые добавки и определенные диеты не несут в себе никаких свойств для организма. К таким выводам исследователи пришли благодаря проведению 277-ми экспериментов. Участвовал миллион человек. Для разбора ученые-исследователи взяли образцы 16-ти БАДов и восьми диет.

Поливитамины, селен, витамины групп А, В, С, Е, D, кальций, железо никак не влияют на изменения в организме, его состояние, развитие заболеваний и сердечно-сосудистых, в том числе. Естественно, ни о каком увеличении продолжительности жизни речи быть не может.

Среди проверенных диет исследователи особо выделили «средиземноморскую пирамиду питания» как самую бесполезную программу приема пищи.

Однако есть и хорошие новости – ученым удалось подтвердить, что соль все-таки лучше исключить из рациона полностью или частично.