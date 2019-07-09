Врачи рассказали о нетипичных признаках болезней сердца

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Если у вас или ваших близких распознаются эти признаки, то ни в коем случае не медлите и обратитесь к специалисту!

Все знают о «привычных» признаках сердечных заболеваниях. Это боль и жжение в грудной клетке, отдышка при даже минимальных нагрузках, учащенное сердцебиение. Как выяснилось, это не единственные признаки заболеваний.

Часто болят и отекают ноги? Началось выпадение волос и рисунок облысения больше похож на мужской? Кажется, что эти симптомы не имеют ничего общего с сердечно-сосудистой системой и мало кто вообще придает значение этим симптомам. Не стоит пренебрегать ими!

Если чувствуете боли в ногах систематически, если выпадение волос не прекращается, а мужской рисунок становится все четче и четче, нужно обязательно обратиться в больницу и проконсультироваться с врачом. По статистике, лысеющие мужчины больше подвержены заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Также стоит записаться на осмотр к врачу если заметили появление на теле желтоватых выпуклостей, и ощущаете воспаление десен. Сами по себе эти признаки не являются прямыми симптомами каких-либо заболеваний. Однако желтые бугры говорят о нарушении в организме человека липидного обмена, а воспаленные десна – о проблемах с кровеносной системой. Соответственно, человек сразу же попадает в зону риска развития сердечных болезней с такими признаками.