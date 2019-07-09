Окунуться с глистами: Купаться в пресных водоемах опасно для здоровья – врачи

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Небольшие карьеры "кишат" опасными организмами.

Пламенное летнее Солнце способно подарить людям не только красивый загар, но и вынудить их искать спасения в прохладных местах. Порой ради этого люди готовы искать любой водоем, лишь бы уйти от назойливой жары. Но не все водоемы безопасны для купания. Врачи предупреждают, что купаться в пресных и закрытых водоемах крайне опасно для здоровья.

Для закрытых водоемов характерен застой и несменяемость воды. Специалисты утверждают, что это приводит к накоплению в них опасных микроорганизмов. В таких водоемах очень легко "подцепить" кишечную инфекцию или заразиться глистами. Мало того, закрытые водоемы могут содержать в себе вирусы брюшного тифа или холеры.

Специалисты заявляют, что заражение закрытых водоемов может происходить из-за того, что эти места являются водопоем диких животных. Через их слюну в воду выделяются опасные вирусы и бактерии, которые никуда не уходят и остаются в водоеме. Скопление опасных организмов замечено не только в воде, но и в близлежащем песке.

Также не рекомендуется купаться в водоемах, где обитают утки и другие водоплавающие птицы. В таких местах велика вероятность заразиться церкариозом – шестисоматидный дерматит, который в народе называют «зудом купальщиков»). Заболевание приобретается из-за того, что на кожу человека попадают плавающие личинки плоских червей – церкарии. Первым признаком заражения является сыпь, напоминающая точечные следы от укусов насекомых.

Еще одним опасным критерием могут быть цветущие на воде растения. Специалисты утверждают, что появление растений на поверхности водоема вызвано тем, что вода хорошо прогревается солнцем, а тепло - отличное место для развития микроорганизмов.

Врачи утверждают, что не стоит без раздумий искать любое углубление с водой, лишь бы скорей окунуться. Всегда стоит трезво оценивать риски и не поддаваться сиюминутному порыву. Также отмечается, что любой обнаруженный симптом заражения должен стать поводом для обращения за квалифицированной помощью к специалисту.