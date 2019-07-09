Онколог раскрыл правду о пользе грибов при лечении рака

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Белки, содержащиеся в грибах, полезны для профилактики онкологических заболеваний.

Онколог Вадим Гутник рассказал правду о том, полезны ли грибы при лечении рака. Он раскрыл свойства этого продукта, которые действительно помогают при профилактике онкологии. Однако Гутник отметил, что в данный момент наука не обладает достоверными данными о том, что грибы помогают справиться с раком. Онколог подчеркнул, что что некоторые специалисты утверждают о пользе грибов для лечения онкологии, однако научных подтверждений этому не существует.

Гутник рекомендует медикам, которые советуют больным употреблять грибы во время лечения, сообщать пациентам, что это их личная специфическая позиция. В таком случае больной будет понимать, что это не эффективное средство, а лишь рекомендация врача. Гутник также отметил, что пациентам следует обращаться только к проверенным специалистам, ведь в медицине известно множество случаев, когда доктора рекомендовали больным лечить рак помидорами или красным вином. Эти продукты, как и грибы, полезны, однако не являются лекарствами от онкологии.