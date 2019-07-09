Похмелью бой! Активированный уголь устранит симптомы опьянения

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Средство препятствует усвоению алкоголя внутри организма.

В разгар лета многие берут отпуск, чтобы отдохнуть и расслабиться. Нередко получается так, что отдых сопровождается употреблением алкоголя. Для многих людей алкоголь становится причиной головных болей и плохого самочувствия из-за сильного похмелья. Существует множество средств, которые могут дать бой похмелью, но одним из самых эффективных остается активированный уголь.

Активированный уголь – энтеросорбент. Это означает, что вещество, попадая в какую-либо среду, в данном случае, желудок, поглощает вредные вещества прежде, чем они растворятся и попадут в кровь.

Врачи рекомендуют принимать активированный уголь заблаговременно до употребления спиртных напитков. Примерно за полчаса нужно принять по одной таблетке на каждые 10 килограммов тела. Для ускорения эффекта таблетки можно растолочь и размельчить в воде.

Активированный уголь поглотит вредные токсины, выведет их естественным путем через несколько часом и таким образом устранит симптомы опьянения, в том числе, похмелье.

Стоит отметить, что употреблять то или иное средство нужно только с рекомендации врача. Если человек не уверен в необходимости прибегать к дополнительным средствам из-за опасности навредить здоровью, то ему лучше отказаться от этого или проконсультироваться со специалистом.