Природная «виагра». Катуаб быстро поднимает потенцию

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Сильнейший бразильский афродизиак не только увеличивает сексуальное влечение, но и защищает мужской организм от инфекций.

Традиционно кору катуаба использовали для восстановления памяти и устранения забывчивости на начальных стадиях развития Альцгеймера, но не так давно было выявлено ещё одно целебное свойство этого растения. Природная «виагра» для мужчин – именно так окрестили врачи настойку из катуаба.

На данный момент практически все аптечные средства для поднятия потенции основаны на экстракте бразильского растения, что говорит о его популярности и эффективности. Кора бразильского катуаба наделена множеством витаминов и минералов, способных увеличить либидо, поднять уровень тестостерона, а также противостоять половым инфекциям.

Витамины группы А, В, С, Е защищают не только иммунитет, но и нейтрализуют инфекции, передающиеся половым путём. Также важно и то, что кора растения используется при лечении простатита и различных опухолей на первых стадиях развития.

Большое содержания йода и фосфора говорит о том, что настойка из бразильского афродизиака максимально поднимает уровень главного мужского полового гормона тестостерона, благодаря чему возвращается не только сексуальное желание и сильное влечение к противоположному полу, но повышается яркость ощущений при оргазме.

Благодаря высокому содержанию железа в коре, отвар способен разгонять кровь по венам, тем самым увеличивая приток к половому члену, что ведёт за собой длительную эрекцию и быструю возбудимость.

Наличия магния в катуабе очень важно для тех, кто борется с таким недугом как бесплодие. Этот элемент не только увеличивает активность сперматозоидов в несколько раз, но и повышает количество выделяемой спермы, что благоприятно сказывает на зачатии.