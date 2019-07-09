«Медленный убийца»: Алтай в зоне риска эпидемии рака - врачи

Сегодня, 04:00

Радиационный Алтай? Врачи выявили, что доза облучения в Алтайском Крае превышает норму почти в два с половиной раза! Причина – геологические разломы.

Росптребнадзор провел исследование на Алтае. В его ходе был выявлен повышенный радиационный фон, превышающий норму в несколько раз. Так, в зданиях уровень радиации не должен превышать 200 Бк/мз. На Алтае же этот показатель – 345.8 Бк/мз.

Очагами радиации специалисты посчитали геологические разломы и гранитные горы. Таким образом, шесть районов, на территории которых находятся такие места, оказались в зоне риска. Это Майминский, Чемальский, Турачакский, Усть-Коксинский, Чойский и Онгудайский районы.

Напомним, что радон (радиационный газ) вызывает онкологические заболевания и лучевую болезнь. Роспотребнадзор предложил решение проблемы с повышенным фоном радиации в жилищах – провести более тщательные замеры и более тщательно изолировать пол и стены. Жители Маймы отмечали, что дом, в котором вовремя были приняты меры по изоляции пола, сейчас абсолютно безопасен и его жильцы прекрасно себя чувствуют.