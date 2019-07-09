Разоблачение века! Малиновое варенье не лечит простуду

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Всю жизнь нам говорили, что малиновое варенье отлично поможет от простуды. Никто не мог усомниться в его целебных свойствах. Как оказалось, напрасно.

Как можно отказаться от малинового варенья зимой? А от свежесобранной ягоды летом? Особенно когда знаешь о полезных свойствах этой чудо-ягоды. Ведь наши родители и бабушки наверняка с самого детства при любом малейшем недомогании поили нас чаем с малиновым варением. Предполагалось, что такое «лекарство» поможет организму справиться с инфекцией и снизит температуру. Ничего подобного!

Малина содержит слишком мало суточной нормы витамина С. К примеру, черная смородина и сладкий болгарский перец содержат по три суточные нормы данного витамина в ста граммах продукта. А как известно, именно витамин С способствует скорому выздоровлению и борьбе с инфекциями в организме. Видим, что при недомогании действеннее будет съесть болгарского перцу.

А как же миф о том, что малина сбивает температуру? Ответ в самом вопросе – это миф. Да, малина может сбить незначительную температуру до 38-ми градусов. Но дело в том, что такую температуру нежелательно сбивать в принципе. Это признак того, что начался инкубационный период заболевания и организм пытается побороть его сам.

Малина не справляется с большими температурами потому что салицилатов в ягоде содержится мизерное количество. Однако ученые считают, что содержание салицилатов увеличивается в стеблях и листьях малины. Отсюда следует, что если уж лечиться малиной, то только заваривать настои из ее листьев и стеблей. А варенье и ягоды лучше есть просто так. Ведь вкусно.