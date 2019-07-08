Варит котелок: От несварения желудка помогает черный перец

Вчера, 04:07

Горошины способствуют полному обволакиванию и успокоению содержимого желудка.

Среди медиков несварение желудка обозначается термином дисперсия. Неприятные ощущения могут происходить из-за неправильного питания, злоупотребления сигаретами и алкоголем, а также сменой места жительства.

Лечить несварение требуется комплексно, так как нет единой причины его появления. Но народная медицина дает ответ и на этот вопрос, предлагая лечить несварение черным горошком.

Черный горошек является абсолютно безопасным для здоровья средством. По словам врачей, когда взрослый человек проглатывает 6-10 горошин черного перца и запивает водой, то «котелок начинает варить» в нормальном режиме, устраняются вздутия и уходит расстройство.

Это происходит из-за того, что черный перец способствует смягчению процесса пищеварения, а выделенные соки обволакивают содержимое, прекращая тем самым интенсивное бурление в животе.

Детям достаточно давать по 2-3 горошины. Перец нужно сразу проглотить без разжевывания. Данное средство удобно тем, что нет нужды что-то заваривать или специально готовить. Черный перец легкодоступен и есть почти в каждом доме. Действует такой способ довольно быстро, так что его справедливо можно назвать одним из самых эффективных.

Употребляя черный перец, стоит помнить, что данный метод не является на 100% безопасным для любого человека. От несварения желудка черный перец помогает только в том случае, если организм достаточно здоров и не страдает из-за употребления подобных продуктов. Любое самолечение, в том числе, черным перцем, должно быть обговорено со специалистом, чтобы избежать пагубного влияния.