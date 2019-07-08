Лезут на рожон. Врачи назвали первый признак дефицита В12

Сегодня, 06:58

Слабость волос – далеко не косметическая проблема, решение которой необходимо искать собственном рационе.

Выпадение волос стало привычным явлением для большинства людей. Мало кто понимает причину слабости, тусклости и хрупкости собственных волос. Одними из главных причин являются плохая экология, стрессы и неправильное питание. К последнему стоит отнестись более серьёзно, ведь именно питание человека способно рассказать о состоянии нашего здоровья. «Лезут на рожон» - именно так медики окрестили проблему выпадения волос.

Благодаря грамотно выстроенному рациону возможно поправить своё здоровье, восполнить иммунитет и зарядиться энергией. Именно поэтому специалисты выделяют дефицит витамина В12 как главный источник выпадения волос. Главной особенностью этого витамина является то, что он участвует в образовании новых клеток крови, которые разносят кислород по всему организму, улучшает кровоток.

Чтобы восполнить его запасы не обязательно идти в аптеку за медикаментами, стоит лишь пересмотреть полки холодильника. Витамин В12 содержится в большом количестве в продуктах животного происхождения, а именно в говяжьей печени, свинине, баранине, грудке курицы и индейки. Также не стоит забывать о пользе таких кисломолочных продуктов как сыр, творог и молоко.

Витамин В12 также содержится в креветках, мидиях, кальмарах, красной икре и стейке кеты.

При восполнении ресурсов витамина можно заметить не только блеск шевелюры, но и улучшение структуры волос, а также крепкую посадку луковиц в кожном покрове, что является практически полным предотвращением выпадения волос.