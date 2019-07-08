Как котику сметанка. Кисломолочный продукт повысит потенцию

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Богатый витаминный состав этого лакомства способен восстановить нормальную работу главного мужского полового гормона.

Не секрет, что потенция ухудшается каждые пять лет, если мужчина имеет вредные привычки, не занимается спортом и, самое главное – не следит за своим питанием. Всё это особенно важно для тех, кому уже исполнилось 40 лет.

Нехватка витаминов и минералов расшатывает здоровье и влечёт за собой множество проблем. Для искоренения рисков снижения потенции специалисты выделяют часть продуктов, имеющих богатые свойства для восстановления.

Одним из таких продуктов стала сметана, которая изготавливается из натурального цельного молока, обогащённого питательными элементами, способными поддерживать нормальное функционирование организма в целом. Большое количество витаминов группы А, В, С и Е, содержащиеся в сметане, улучшают работу главного мужского полового гормона тестостерона, обеспечивая повышенное влечение к противоположному полу и устойчивое желание к сексу. Ведь не зря специалисты окрестили это лакомство фразой «как котику сметанка».

Благодаря йоду и цинку улучшается сопротивляемость к половым инфекциям и тяжёлым заболеваниям простаты. Кальций и магний направлены на улучшение кровотока в мужском половом органе, что улучшает стойкость эрекции и длительность полового акта.

Наличие каротина и биотина усиливают активность сперматозоидов и количество спермы, что очень важно при борьбе с бесплодием, а также на стадии планирования зачатия.

Диетологи рекомендуют потреблять сметану каждый день, не менее 70 грамм в сутки. Её можно добавлять в блюда, запекать с мясом, а также использовать в качестве соуса.