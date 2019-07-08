Спартанские условия. Сон на полу выпрямляет осанку и лечит позвоночник.

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Врачи заявляют, что правильная поза и место сна влияют на здоровье всего организма.

В течение дня позвоночник человека испытывает колоссальные нагрузки. Благодаря этому его позвонки смещаются и деформируются, что ведет к зажатию сосудов и нервных окончаний. Если пренебрегать правилами качественного сна, то можно заработать множество осложнений, в том числе, кривую осанку и болезни спины.

Чтобы избежать пагубных последствий для здоровья и привести свой организм в порядок, врачи рекомендуют спать на более твердой поверхности с соблюдением некоторых условий. По их версии, сон на полу выпрямляет осанку и лечит позвоночник именно потому, что человек, находясь на жесткой поверхности, способен максимально расслабить тело. Жесткая поверхность надежно удерживает позвоночник в правильном положении, мышцы не испытывают ощущения «проваливания» и не пытаются «удержать» тело в подходящем положении. Это приводит тому, что утром у человека нет ощущения, будто он всю ночь разгружал вагоны.

Помимо жесткой поверхности, врачи рекомендуют воздержаться от сна на боку и на животе. Сон на животе сопровождается резким поворотом шеи, что приводит к скручиванию её позвонков и передавливанию кровеносных артерий и нервов. Такое передавливание сосудов не дает крови нормально поступать в мозг, что вызывает головные боли утром. А сон на боку не позволяет позвоночнику принять анатомически правильную форму, что приводит к искривлению.

Если обратиться к опыту древних цивилизаций, например, Японии, то можно заметить, что образ жизни в данной стране предполагает сон на полу с матрасами средней жесткости. Такой образ жизни привел к тому, что средняя продолжительность жизни у японцев составляет около 85 лет.

Такие спартанские условия позволяют нашему позвоночнику выпрямиться и принимать ортопедически верную форму, которая не позволит появиться грыжам, потрузиям дисков, защемлению нервом и сосудов. Это важно, ведь через позвоночник проходят все основные каналы связи между органами человека. Любое воздействие на позвоночник, способно привести к печальным последствиям.

Самым правильным положением для сна является сон на спине и на поверхности средней твердости. Матрас нужно подобрать таким образом, чтобы тело не проваливалось в него, но и не испытывало дискомфорт от давления на пол. Помимо этого, правильный сон на спине предполагает поддержку мест сгибания шеи и поясницы, чтобы исключить провисания позвонков в данных местах. Для этого подойдут ортопедические матрасы, подушки, валики.

Испытавшие на себе новый тип отдыха отмечают, что первые несколько ночей телу было непривычно, оно отказывалось от такого отдыха, но через несколько дней такой терапии начали уходить боли в спине, осанка начала выпрямляться, дискомфорт от сна исчез, а пробуждение утром стало легким и безболезненным.

Стоит отметить, что прибегать ко сну на твердой поверхности стоит только после консультации с врачом, чтобы выявить противопоказания.