Боль в пояснице? Поможет горчица! Горячий компресс быстро устранит боль в спине

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Горчичный компресс прогревает поясничную область и снимает болевой синдром.

Боли в спине являются наиболее распространенным синдромом, встречающимся во врачебной практике. В 80% случаев пациенты жалуются на боль в пояснице. Такие жалобы чаще всего поступают от людей в возрасте 30-60 лет. Народная медицина с давних времен борется с подобным недугом. Согласно старинным методам, для успокоения поясничной области и устранения болевых ощущений отлично поможет обычная горчица.

Причин появления болей в спине может быть две: первичная и вторичная. При первичном симптоме в позвоночнике происходят дегенеративно-дистрофические изменения, причиной которых становятся: остеохондроз (поражение межпозвонкового диска) и спондилоартроз (артроз межпозвонковых суставов). Вторичными причинами могут быть: переломы позвонков, туберкулез костей, ревматоидный артрит, сколиоз, остеопороз, нарушения спинального кровообращения, кишечная непроходимость, атипичный аппендицит, почечная колика, инфекционные гинекологические заболевания.

Лечение горчичным компрессом призвано улучшить работу внутренних органов, стимулировать отток скопившихся отложений в поясничной области и освободить нервные волокна при возможном защемлении. Стоит отметить, что перед применением горчичного компресса, необходимо получить разрешение у лечащего врача.

Готовится горчичный компресс просто: в теплой воде разводится столовая ложка горчичного порошка, получившаяся смесь, похожая по консистенции на сметану, должна быть помещена на больное место. Место с компрессом необходимо дополнительно утеплить. Горячий компресс быстро устранит боль: достаточно держать примерно 5 минут.

Стоит обратить внимание на то, что согревающие компрессы не должны причинять боль или обжигать. Если в пояснице ощущается неприятный и нетерпимый жар, следует прекратить прогревание.