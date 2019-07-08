Пора вставать! Обычный чай поможет повысить потенцию

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Дефицит тестостерона – одна из главных проблем слабой работы мышцы пениса.

Оздоровить мышцу с помощью тренировок не получится, так как в этой ситуации нарушен баланс полезных веществ. Цинк – именного его недостаток в мужском организме приводит к недостаточной выработке главного мужского полового гормона.

Для восполнения этого дефицита специалисты рекомендуют сильной половине человечества обратить своё внимание на один из целебных напитков, а именно на самый обычный чай. Именно в натуральном чёрном листовом чае хранится более трёхсот органических веществ, а также большое количество витаминов и минеральных веществ, где главенство берёт цинк, железо и йод.

Львиная доля цинка содержится в чёрном чае. Регулярное принятие этого напитка восстанавливает нормальную выработку тестостерона, тем самым улучшается сексуальное влечение и желание к противоположному полу.

Железо, содержащееся в листьях чая, отвечает за разгон крови в организме. Ведь не секрет, что кровообращение влияет на стойкость эрекции. Именно минеральное вещество в виде железа отвечает за приток крови к половому органу, улучшая не только стойкость члена, но и увеличивая продолжительность полового акта.

Большое содержание йода отвечает за активность сперматозоидов и количество выделяемой семенной жидкости, что очень важно для тех, кто планирует зачатие или же борется с бесплодием. Витамины группы А, С и Е отвечают укрепление иммунитета, устанавливая стойкость к болезням и тяжёлым инфекциям.

Также врачи рекомендуют заваривать чай чёрный вместе с имбирём и мёдом. Именно эти ингредиенты способны усилить эффект в несколько раз.