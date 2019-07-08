«Убивает» ДНК и вызывает рак: Медики признали шашлык опасным к употреблению

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Канцерогены из жареного на открытом огне с дымом мяса наносят непоправимый вред организму.

Сотрудники из Университета Вандербильта в США проанализировали данные об онкологических заболеваниях и провели опрос американцев. Они хотели узнать, как кулинарные предпочтения отражаются на развитии злокачественных опухолей. Оказывается, рацион имеет первостепенное значение. Медики признали любимое россиянами кушанье шашлык опасным к употреблению. Когда мясо готовится на свежем воздухе на открытом огне на него воздействует дым. В нём содержатся вредные для здоровья продукты горения. Эти вещества попадают в организм человека при употреблении шашлыка. Именно из-за них жареное мясо «убивает» ДНК и вызывает рак.

Прежде всего, шашлык способствует возникновению злокачественных опухолей в поджелудочной и предстательной железах. Врачи уверяют, даже если мясо не обугливается, а только подвергается тепловой обработке, в нём содержатся продукты горения, опасные для здоровья человека.

Лучший способ снизить риск развития рака – это есть варёное мясо. Вредных веществ в этом продукте в 100 раз меньше, чем в жареном. Шашлык изменяет гены людей. К чему приведут в будущем мутации ДНК не знает никто. Обработанное мясо вообще приводит к развитию рака. Опасными считаются бекон, хот-доги, салями, колбасы и прочие продукты.