Сладкий плод поможет при вздутии живота

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С его помощью человек может избежать неловких ситуаций в обществе.

Вздутие живота возникает из-за образования газов в желудке. По этой причине у человека может появиться ощущение, что он сейчас лопнет. Врачи говорят, будто сладкий плод поможет при вздутии и нормализует процесс пищеварения. Речь идёт о банане. В тропическом растении содержится калий. Данный химический элемент способен избавить от вздутия. Чаще всего газы в желудке образуются из-за переедания. Если вздутие появилось утром, то на завтрак желательно съесть банан с овсянкой. Помимо этого, тропическое растение богато клетчаткой. Банан увеличивает число полезных бактерий в кишечнике и улучшает пищеварение.

Для предотвращения вздутия живота рекомендуется отказаться от газированных напитков и жвачки. Пищеварительная система некоторых людей не принимает определенных продуктов. Чаще всего это молоко, сахар и фрукты. Газы в желудке в том числе образуются при наличии серьезных заболеваний. Поэтому, если вздутие долго не проходит, нужно обратиться за помощью к доктору. Причиной расстройства могут быть остатки пищи в толстой кишке, изменение микрофлоры. К подобным проблемам приводит неперевариваемость лактозы или фруктозы.