Замени жиры на топлёное масло: Как улучшить усвоение витаминов и минералов

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Последовав совету можно избавиться от дефицита полезных веществ в организме.

Продукты питания содержат витамины и минералы, которые необходимы человеку для жизни. В действительности же люди нередко сталкиваются с нехваткой того или иного полезного вещества. Почему так происходит ответили врачи. Медики объяснили, как улучшить усвоение организмом витаминов и минералов, чтобы не возникало дефицита. Эксперты советуют регулярно употреблять топлёное масло – продукт, получаемый из сливок путём нагревания до температуры 100 градусов по Цельсию. Оно содержит витамины E, A, антиоксиданты и другие органические соединения.

Нехватка полезных веществ возникает у человека при нарушении метаболизма или наличии хронических заболеваний. Однако отчаиваться не стоит, поскольку выход есть. Медики настоятельно рекомендуют: «Замени животные жиры на топлёное масло». Сделать это стоит, поскольку последнее увеличивает биологическую доступность витаминов и минералов. Проще говоря, усвоение организмом полезных веществ, которые поступают с овощами и фруктами, улучшается. В итоге человек даже при наличии желудочных заболеваний получит от еды максимум пользы.

У топлёного масла есть ещё одно преимущество. Животные жиры при использовании их в приготовлении пищи способствуют образованию вредных веществ. Топлёное масло же нейтрально в этом деле. Оно не наносит ущерб организму. Конечно безмерно употреблять его не нужно, поскольку оно высококалорийно. В небольших же дозах топлёное масло принесёт только пользу.