Увеличение - это реально! Медики назвали травы, увеличивающие приток крови к пенису

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От них растёт половой орган и улучшается сексуальная функция.

В наше время проблемы с потенцией встречаются нередко. Медики говорят, что у современных молодых людей катастрофически снижается тестостерон – мужской половой гормон. Это происходит из-за вредных привычек, неправильного питания и малоподвижного образа жизни. В связи с таким положением вещей врачи назвали травы, увеличивающие приток крови к пенису, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Кроме того, с помощью этих трав реально увеличить мужское достоинство.

Помочь может женьшень – растение, которое есть на Дальнем Востоке, в Китае, Тибете, на Алтае. Данное средство положительно воздействует на «мужское здоровье». Существуют пищевые добавки и настойки на основе женьшеня. У растения есть побочные эффекты, поэтому принимать его нужно с осторожностью. Женьшень вызывает бессонницу, может повысить кровяное давление, возбуждающе действует на нервную систему.

Следующим в списке значится гинкго билоба. Данная трава выпускается в форме чая и капсул. Приобрести средство для кровенаполнения пениса можно в аптеке. Традиционно считается, что гинкго положительно влияет на умственные способности людей. Некоторые учёные ставят данное утверждение под сомнение.

Еще одной травой для увеличения притока крови к пенису называют маку перуанскую. В растении есть вещества, которые положительно влияют на эрекцию. Речь идёт о амидах жирных кислот. Именно они увеличивают «мужскую силу». Стоит напомнить, что перед приёмом перечисленных трав нужно обязательно проконсультироваться с врачом.