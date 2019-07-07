Панацея от рака: Гипнозом начинают лечить онкологию

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Психологи создали методику, по которой можно будет не только лечить болезнь, но и предотвратить её возникновение.

Онкология — это бич 21 века. Вероятность её возникновения 60-65% у каждого человека и, по данным специалистов, каждый 3 житель планеты заболеет этим недугом. Как показывает практика, медицина не даёт никаких гарантий, а химиотерапия и лучевая терапия лишь усугубляют ситуацию. Если рак обнаружен на начальной стадии, то некоторым удаётся спастись, но гарантий никто не даёт.

Причины возникновения этого «убийцы» также до конца не выявлены. Известно, что экология, несбалансированное питание, вредные привычки и смартфоны являются основными факторами, способствующими развитию рака. Кроме того есть исследования, которые доказывают, что медицинские корпорации намерено заражают раком население. Учёные пытаются доказать, что вакцинация не несёт ничего хорошего людям. С каждым годом всё больше детей заболевает раком. Видно, что болезнь «помолодела». Это ведь о чём-то говорит?

Врач Рональд Финн, считает, что онкология это финансовые заговоры фармацевтической, химической и табачной промышленности. Они являются одной из главных причин стремительного роста заболеваемости онкологией.

Психологи решили прийти на помощь населению и начинают лечить онкологию гипнозом. Доказано, что все люди с нормальной, здоровой психикой и развитой сферой представлений (т. е. около 90% людей, начиная примерно с 3-4 лет) подвержены гипнозу либо психическому воздействию. Специалисты уверяют, что рак это нарушение регулирующей функции мозга, то есть болезнь сначала появляется в голове, а значит её можно оттуда изъять.

В России уже есть центры, которые предоставляют такие услуги, однако медицинские корпорации намеренно делают им антирекламу, поскольку те забирают их хлеб. По сути, панацея от рака найдена, но от людей её «прячут».

Также психологи уверяют, что их практики помогут не только лечить, но и предотвратить заболевание. Человек просто не сможет заболеть и будет выработан иммунитет. Эксперты считают, что данный метод лечения станет не только народным, но и официальным лекарством в борьбе с раком. Тогда миллионы жизней будут спасены.