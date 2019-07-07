Каждому мужчине по креветке: Названа польза морепродуктов для сексуальной функции

Сегодня, 15:11

Употребление креветок может предотвратить развитие аденомы простаты, что грозит после 40 лет.

Функциональность потенции напрямую зависит от того, что мужчина ест. Поэтому крупы, овощи и мясо не могут принести желанный результат, особенно в пик старения и упадка сил. Учёные решили провести исследование и найти продукт, способный сформировать здоровое тело.

Так была названа польза морепродуктов для сексуальной функции, в особенности креветок. «Каждому мужчине по креветке, но не в качестве закуски к пиву», — заявили эксперты. Главное достоинство мяса креветок перед мясом животных, заключается в его питательных свойствах. Морепродукт содержит в себе легкоусвояемый белок (протеин) и аминокислоты, которые действуют на организм не хуже любых БАДов.

Кроме того, низкое содержание углеводов и жиров делают из членистоногого сугубо диетический продукт, не приводящий к набору лишнего веса. Говоря о конкретной пользе для потенции, сексологи упомянули наличие селена и цинка, которые стабилизируют гормональные процессы и способствуют продлению работы репродуктивной функции. Также креветки и ряд других морепродуктов (кальмары, раки, мясо акул) повышают выработку тестостерона.

В ходе исследования учёные задействовали мужчин разного возраста и выяснили, что креветки могут предотвратить развитие аденомы простаты у мужчин, перешагнувших 40-летний рубеж. Аналогичное поможет и людям за 30, но в меньших пропорциях. Употребление продукта вырабатывает стрессоустойчивость, а входящий в состав йод защищает щитовидную железу и формирует специальные гормоны, повышающие кислородное насыщение тканей. Совместно с Омегой-3, которая также содержится в креветках, йод оказывают противовоспалительное действие и улучшает состояние кожи.