Кофе вызывает угри: Косметологи назвали неожиданную причину проблемной кожи

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«Хочешь иметь приятную внешность — откажись от этого напитка», — говорят эксперты.

Каждый человек желает выглядеть хорошо, чтобы производить положительное впечатление на окружающих. Особенно это касается девушек и подростков с их максимализмом и самокритикой. В связи с этим специалисты провели исследование и выявили необычную взаимосвязь между внешностью и рационом. Косметологи назвали неожиданную причину проблемной кожи — это кофе. Как показывает практика, бодрящий напиток вызывает угри. Речь идёт о хроническом заболевании кожи под названием розацеа. Недуг характеризуется красными пятнами на щеках и отечностью лица. Оказывается кофе выступает веществом, способствующим развитию данной болезни. На время лечения «напиток бодрости» нужно полностью исключить из рациона.

Во время борьбы с розацеа необходимо внимательно следить за кожей. Мыть лицо следует тёплой водой с мылом. Требуется отказаться от тонального крема и вяжущих средств. Угри часто возникают при нарушении работы эндокринной системы и в период полового созревания человека, когда в его организме вырабатывается большое количество гормонов. Кофе выступает триггером болезни, от которого нужно избавляться. Помимо этого, напиток вызывает привыкание, сходное с наркотической зависимостью. Отказ от кофе влечёт за собой «ломку», поскольку организм требует стимуляторов, а их нет. Состояние улучшается только через две недели после отказа от напитка.