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Лечение давления и сердца вином или коньяком только вредит здоровью, говорил доктор медицинских наук.

Спиртное в современном мире очень популярно, а зря. Всемирно известный советский врач Фёдор Углов сравнивал его с ядом. По словам хирурга, даже рюмка водки выйдет боком, поскольку нет оптимальной дозы для отравы.

Яд в любом случае нанесёт непоправимый вред организму. Углов буквально запрещал россиянам пить и высказал своё отношение к алкоголю в книгах. Доктор старался донести до соотечественников простую истину. По его словам, даже минимальная доза спиртного пагубно сказывается на здоровье.

В первую очередь страдает мозг. Под воздействием алкоголя отмирают нервные клетки мыслительного органа. Вот почему у заядлых пьяниц ухудшается память и зачастую страдает интеллект.

Во времена СССР в сознание людей впервые начал внедряться принцип «культурного пития». Мол, употреблять небольшое количество вина, коньяка или водки даже полезно для кровеносных сосудов. Врач Углов напротив, всегда выступал против призывов устраивать такие культурные вечеринки ради здоровья.

Слова о вреде алкоголя советский врач доказал на себе, прожив 103 года без спиртного. Отпраздновав вековой юбилей он продолжал делать операции на сердце, то есть находился в отменной физической и интеллектуальной форме для своего возраста.

Многие современные врачи-наркологи заявляют, что две ложки коньяка в день положительно сказываются на работе сердца. Они убеждают россиян, будто вино полезно для кровеносной системы. Советский доктор на подобные реплики реагировал очень жёстко. Он уверял, что рекламируют алкоголь из-за огромных денег, которые вращаются в сфере продаж спиртного.

Таким образом, каждый россиянин должен самостоятельно решить, пить спиртное, или отказаться от него. Однако делая выбор стоит понимать, что алкоголь наносит здоровью непоправимый вред, а его чрезмерное употребление вредит всему организму.