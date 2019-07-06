Переедание убивает: Ожирение способствует развитию рака

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Сбрасывать лишние килограммы летом нужно не для красоты, а ради здоровья и долголетия.

Крупные компании по продаже продуктов питания тратят миллиарды долларов США на рекламу своих товаров. В итоге по телевизору зрители видят чипсы и конфеты в ярких упаковках. Владельцы фирм соблазняют людей бургерами и прочим фаст-фудом, калорий в которых хватит на то, чтобы накормить роту солдат. Они тратят деньги на различные вывески с целью привлечь внимание потенциальных покупателей. Из-за этого переедание стало нормой. Вместе с тем, чрезмерное употребление пищи способствует развитию ожирения. Последнее благоприятствует возникновению рака. Об этом свидетельствует статистика медицинских учреждений Великобритании и России. Согласно данным врачей, полные люди на порядок чаще страдают раком.

Из полученной информации можно сделать вывод, что переедание убивает в прямом смысле этого слова. Чрезмерное употребление пищи приводит к накоплению организмом жира. В итоге иммунитет плохо справляется со своими функциями, а из-за зашлакованности и возникают «дефективные» клетки. Они распространяются по организму и в результате человеку диагностируют онкологическое заболевание. При ожирении замедляется обмен веществ и начинают неправильно работать внутренние органы. Лишний вес приводит к раку желудка, диабету, инсульту и инфаркту.

Стоит помнить, что защитить себя от онкологии иногда несложно. В некоторых случаях для этого достаточно просто изменить рацион и больше двигаться. Для профилактики ожирения нужно отказаться от фаст-фуда, солёных орешков и чипсов. Требуется есть много овощей и фруктов, а ещё регулярно посещать тренажерный зал.