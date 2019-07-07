Завтрак против старения: Ягоды годжи сделают моложе даже пенсионерку

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Диетологи назвали правильный рецепт первого приёма пищи с ягодами, положительно влияющий на кожу.

Каждая женщина среднего возраста и старше хочет выглядеть моложе. Дамы годами отыскивали способ сохранения свежести, а достичь этой цели поможет разумно подобранный рацион. После множественных попыток раскрыть секрет хорошей внешности диетологи с косметологами заявили, что ягоды годжи сделают моложе даже пенсионерку.

Эксперты создали рецепт завтрака против старения. Он включает в себя йогурт и ягоды годжи в добавок. Речь идёт о плодах дерезы обыкновенной, которая произрастает в Китае, Монголии и России. Ягоды годжи богаты витаминами группы B, C, омега3-жирными кислотами и антиоксидантами. Перечисленные составляющие избавляют женщин от морщин. Ягоды годжи употребляют в сушеном виде. Допускается съедать не более одной столовой ложки в день.

Ягоды годжи требуется заливать горячей водой и готовить чай. Для этого нужно столовую ложку плодов дерезы залить чашкой крутого кипятка. Ягоды также отлично подходят в качестве полезной добавки к салатам и кашам. Однако следует опасаться возможных аллергических реакций. Избежать их поможет употребление не более ложки плодов в сутки.

Стоит также ответить, что организм некоторых людей не принимает ягоды годжи. В таком случае их можно заменить на плоды шиповника. Они тоже богаты витамином C и превратят даже бабушку в юную девушку, шутят специалисты.