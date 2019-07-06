«Рак простаты ударит в 50 лет»: Названа диета для защиты от мужской онкологии

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От смерти спасут самые доступные фрукты. В зоне риска все зрелые мужчины, говорят врачи.

Рак простаты — одна из самых распространенных болезней в мире. От данного недуга чаще всего страдают пенсионеры. Однако в последнее время рак простаты значительно «помолодел». Иногда он встречается у граждан возрастом до 30 лет. Российскими врачами названа диета для защиты от мужской онкологии. Речь идёт об употреблении в пищу яблок, куркумы и винограда. Названная еда состоит из полезных веществ, которые уничтожают злокачественные образования.

В винограде имеется ресвератрол — химическое соединение, вырабатываемое некоторыми растениями, как средство борьбы с паразитами. Оно же отлично борется с предпосылками развития рака простаты. В яблоках есть урсоловая кислота. Это вещество убивает «плохие» клетки, способствует росту мышц и сжиганию подкожного жира. Куркумин — это полезный для здоровья пигмент, имеющий противовоспалительное действие. Виноград, яблоки и куркума являются отличными продуктами в плане профилактики онкологических заболеваний.

Если смолоду не обращать внимание на здоровье и думать: «Эта проблема меня не коснётся», то рак простаты ударит в 50 лет. Именно этот возраст врачи называют критическим. Чаще всего 50-летние мужчины сталкиваются с проблемами мочеполовой сферы. Согласно медицинской статистике, 80% представителей сильной половины старше названного возраста сталкиваются с заболеваниями предстательной железы.