Россияне недооценили ползу фасоли! Диетолог рассказала, как бобовые омолодят человека на 10 лет

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Бобовые культуры понизят риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Накануне учёные провели исследование и выяснили, что россияне недооценили ползу фасоли, гороха, арахиса и ряда других бобовых. В свою очередь московский диетолог рассказала, как бобовые омолодят человека на 10 лет. По её словам, причина непопулярности данных продуктов заключается в культуре страны. «В той же Мексике бобовые едят каждый день», — говорит Альбина Комиссарова.

Более того, всё что подходит под определение бобовые (фасоль, горох, нут, соевые бобы, маш, чечевица) можно купить на рынке или в супермаркете, причём по адекватной цене. Так можно сэкономить на дорогих препаратах и неэффективных косметических средствах. Бобовые содержат в себе огромное количество растительного белка, который способствует нормализации уровня холестерина в крови. Также в бобах есть клетчатка, которая обеспечивает организму чувство сытости и снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёными доказано, что, употребляя бобовые, человек наполняет свой организм витаминами группы В, а за счёт низкого количества жиров — худеет. Однако, многие россиянине заявили, что не едят бобовые из-за последующего вздутия. Диетологи не видят в этом никакой проблемы и советуют замачивать бобовые перед приготовлением, после чего их нужно просто промыть и поставить на готовку. Если же такой метод не помог, то можно готовить тот же горох на медленном огне, сливая воду каждые 15 минут.