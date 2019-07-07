Больше знаешь — крепче пьёшь! Молоко поможет восстановить потенцию

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Молоко может восстановить не только потенцию, но и работу всего организма, включая мышцы, и сердце.

Услышав фразу: «Больше знаешь — крепче пьёшь», большинство людей задумаются об алкоголе, в особенности мужчины. Однако, эксперты говорили о молоке, которое поможет восстановить потенцию. По их словам, данный напиток нужен для наполнения мужского организма белком, который может не усваиваться в составе медицинских препаратов.

Более того, молоко содержит в себе комплекс витаминов, необходимых для поддержания высокого уровня сексуальной состоятельности. Например, фосфор участвует в формировании оболочек клеток и нормализует сократимость мышц; хлор отвечает за баланс жидкости в организме и нормализацию кровотока. Также медики отметили наличие магния, калия и кальция, которые снимают стресс и полноценно восстанавливают потенцию.

По словам экспертов, для лечения подойдёт не только коровье молоко, но и козье, а также молоко кобылиц. Нарушение эректильной функции, а, следовательно, и нарушение работы половых желез, происходит за счет нехватки в организме мужчины бета-каротина, фолиевой кислоты, цинка и натрия, которые с избытком содержаться в молоке коровы. Причём не обязательно пить его литрами. Достаточно употреблять 2-3 стакана в день, сочетая его с содой, чесноком или перцем.

Что касается козьего молока, то оно способно восстановить потенцию в кратчайшие сроки. Весь секрет заключается в содержании афродизиака и его влияния ну «мужскую силу». Также напиток понижает уровень холестерина, усиливает тонус мышц и повышает выносливость.