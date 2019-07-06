Сузит поры, уберёт прыщи и придаст блеск коже: Косметологи рассказали о пользе кофейных масок для лица

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Такие процедуры отлично тонизируют кожу и способствуют выработке ферментов, которые отвечают за регенерацию кожи.

Многие женщины начинают свой день с чашки кофе. Этот напиток повышает жизненный тонус и здорово бодрит. Кроме этого он снижает риск развития онкологии, борется с диабетом, помогает снизить вес и является действенным средством профилактики болезни Паркинсона. Однако не многие женщины знают, что зёрна этого чудо-напитка помогают омолодиться. Поэтому косметологи рассказали о пользе кофейных масок для лица.

Дело в том, что кофеин хорошо очищает и тонизирует кожу, он способствует выработке ферментов, которые отвечают за регенерацию клеток. Антиоксиданты оказывают омолаживающий эффект, а каротиноиды придают коже блеск. Набор витаминов и микроэлементов снабжает лицо полезными веществами. В итоге маска из кофе сузит поры, уберёт прыщи и придаст коже здоровый блеск.

Есть несколько вариантов приготовления омолаживающей маски. Один из них это взять 3 столовых ложки молотого кофе, 3 ложки какао, 2 ложки мёда, щепотку корицы и 3 перепелиных яйца. Всё перемешать и нанести на кожу. После высыхания смыть тёплой водой. Делать такую процедуру можно 1 раз в неделю, а результат её несомненно порадует. Косметологи советуют использовать подобные маски и для борьбы с целлюлитом. Это копеечное средство помогает нормализовать кровообращение в проблемных местах. Кожа отлично подтянется, уйдёт отёчность и жир «растает».