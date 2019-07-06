Помидоры, чеснок и свекла помогут справиться с диабетом – Учёные

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Специалистам удалось доказать, что продукты, содержащие цинк, снижают уровень сахара в крови.

Учёные из Медицинской школы Университета Чжэцвяна в Китае провели исследование, в котором приняло участие более 1700 человек. Это были люди из разных стран, которых поделили на две группы. Одним давали цинк в течении определённого времени, а другим — «таблетку-пустышку». В результате стало ясно, что химический элемент снижал уровень глюкозы.

Далее медики и учёные выяснили, что его дефицит нарушает секрецию инсулина. По окончанию исследования специалисты заявили, что нашли эффективный способ лечения диабета. Для этого необходимо употреблять продукты содержащие цинк в большом количестве, а это помидоры, чеснок, свекла, семена тыквы, мясо, яйца, сыр, зерновые, устрицы, отруби. Они помогут справиться с диабетом.

Специалисты добавили, если нет возможности постоянно употреблять еду, богатую данным микроэлементом, то можно заменить её биологическими добавками. Цинк в капсулах также эффективен. Однако перед началом его употребления лучше обратиться за консультацией к лечащему врачу.