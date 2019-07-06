Умереть или выжить выбирает человек.
Статистика сообщает, что несмотря на современные виды диагностики рака, число пациентов с онкологией не уменьшается. Причиной медики называют проблему обнаружения рака. Онколог раскрыл 100% симптомы самых распространённых видов рака.
Рак молочной железы часто диагностируемая онкология. Более 85% женщин с диагнозом рак молочной железы в настоящее время живут дольше пяти лет.
Признаки и симптомы рака молочной железы:
- изменение размера, формы или контура одной или обеих грудей;
- комок в груди (хотя большинство комков в груди не являются злокачественными, важно проверить их, особенно если комок новый);
- необъяснимые изменения внешнего вида и формы соска, которые могут включать кровотечение, сыпь, инверсию (затонувший сосок) и выделения;
- ямочка на коже груди, похожая на «оранжевую кожу»;
- легко обнаруживаемые комки и отеки (лимфатические узлы) в подмышках, которые плотные и эластичные на ощупь.
Симптомы рака простаты похожи на симптомы увеличенной простаты - более распространенное доброкачественное состояние, которое поражает многих пожилых мужчин. Тем не менее, желательно проверить любые симптомы, особенно если они появляются впервые или усиливаются.
Признаки и симптомы рака простаты:
- необходимость мочиться чаще, что также происходит ночью;
- трудность похода в туалет; слабый поток мочи;
- чтобы помочиться, нужно время и усилия;
- ощущение, что ваш мочевой пузырь не полностью опорожнен;
- повышенное желание помочиться и спешить в туалет.
Симптомы, связанные с распространенным раком предстательной железы, могут включать кровь в моче или сперме, боль в спине, бедре и тазе, эректильную дисфункцию и необъяснимую потерю веса Рак лёгких зачастую интуитивно ассоциируют с курением, но это ошибочное мнение, говорит онколог.
Признаки и симптомы рака лёгких:
- постоянный кашель, который длится более двух или трех недель;
- давний кашель, который усиливается или становится болезненным;
- повторные инфекции в грудной клетке;
- откашливание крови и её следы в мокроте;
- стойкая усталость;
- потеря аппетита и / или необъяснимая потеря веса;
- постоянная одышка.
Другие менее распространенные симптомы могут также включать постоянную боль в плече и груди, хрипы и хрипоту голоса, лихорадку, отёк лица или шеи. Онколог раскрыл 100% симптомы самых распространённых видов рака и рекомендует пациентам при обнаружении малейшего симптома не затягивать с консультацией, ведь здоровье всему голова.