Сегодня, 05:01

Умереть или выжить выбирает человек.

Статистика сообщает, что несмотря на современные виды диагностики рака, число пациентов с онкологией не уменьшается. Причиной медики называют проблему обнаружения рака. Онколог раскрыл 100% симптомы самых распространённых видов рака.

«Мы всё знаем, как проверить «смешные» комочки, но есть и другие, более тонкие симптомы рака, многие из которых мы игнорируем. К сожалению, эти признаки бывают множественными, расплывчатыми и неспецифичными, поскольку они часто совпадают с другими не связанными, менее серьезными состояниями», - подчёркивает онколг.

Рак молочной железы часто диагностируемая онкология. Более 85% женщин с диагнозом рак молочной железы в настоящее время живут дольше пяти лет.

Признаки и симптомы рака молочной железы:

изменение размера, формы или контура одной или обеих грудей;

комок в груди (хотя большинство комков в груди не являются злокачественными, важно проверить их, особенно если комок новый);

необъяснимые изменения внешнего вида и формы соска, которые могут включать кровотечение, сыпь, инверсию (затонувший сосок) и выделения;

ямочка на коже груди, похожая на «оранжевую кожу»;

легко обнаруживаемые комки и отеки (лимфатические узлы) в подмышках, которые плотные и эластичные на ощупь.

Симптомы рака простаты похожи на симптомы увеличенной простаты - более распространенное доброкачественное состояние, которое поражает многих пожилых мужчин. Тем не менее, желательно проверить любые симптомы, особенно если они появляются впервые или усиливаются.

Признаки и симптомы рака простаты:

необходимость мочиться чаще, что также происходит ночью;

трудность похода в туалет; слабый поток мочи;

чтобы помочиться, нужно время и усилия;

ощущение, что ваш мочевой пузырь не полностью опорожнен;

повышенное желание помочиться и спешить в туалет.

Симптомы, связанные с распространенным раком предстательной железы, могут включать кровь в моче или сперме, боль в спине, бедре и тазе, эректильную дисфункцию и необъяснимую потерю веса Рак лёгких зачастую интуитивно ассоциируют с курением, но это ошибочное мнение, говорит онколог.

Признаки и симптомы рака лёгких:

постоянный кашель, который длится более двух или трех недель;

давний кашель, который усиливается или становится болезненным;

повторные инфекции в грудной клетке;

откашливание крови и её следы в мокроте;

стойкая усталость;

потеря аппетита и / или необъяснимая потеря веса;

постоянная одышка.

Другие менее распространенные симптомы могут также включать постоянную боль в плече и груди, хрипы и хрипоту голоса, лихорадку, отёк лица или шеи. Онколог раскрыл 100% симптомы самых распространённых видов рака и рекомендует пациентам при обнаружении малейшего симптома не затягивать с консультацией, ведь здоровье всему голова.