Кишечная палочка атакует детей: Назван способ защититься при посещении зоопарков

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Взаимодействие с животными хорошо влияет на малышей и вместе с тем несёт в себе опасность.

Зоопарки созданы специально для детей. Медики отметили, что посещение зверинцев снижает артериальное давление и уровень кортизола в крови. Еще при посещении зоопарков повышается настроение. Однако там увеличиваются риски получить инфекционное заболевание. Врачами назван способ защититься от кишечной палочки при посещении зоопарков. Он достаточно прост, но требуется выполнять несколько правил. Перед посещением зоопарка взрослые должны провести с ребенком беседу и объяснить опасность взаимодействия с животными.

При контактах с питомцами зоопарков требуется тщательно мыть руки с мылом. Когда ребенок находится в непосредственной близости к животному, родителя обязаны постоянно контролировать его поведение. Детям нужно понять, что брать пальцы в рот после взаимодействия с животными вредно для здоровья. В зоне повышенного риска находятся малыши возрастом до пяти лет. Особенно пристальное внимание нужно обращать на детей, когда они находятся рядом с рептилиями и крупными птицами.

При заражении кишечной палочкой чаще всего возникает диарея. Источником заражения помимо зоопарков могут стать говяжий фарш, плохо прожаренное мясо, непастеризованное молоко и овощи с фруктами. Кишечная палочка атакует детей и передаётся от одного человека к другому, особенно при несоблюдении правил личной гигиены.

Некоторые штаммы вызывают тошноту, рвоту и спазмы в желудке. Кишечной палочке подвержены маленькие дети, старики и люди с ослабленным иммунитетом. Бактерии могут привести к гибели. Например, после посещения зоопарка в Сан-Диего двухлетний мальчик умер от кишечной палочки.