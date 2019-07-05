Старость в 20? Названы ТОП-5 продуктов, которые вызывают преждевременное старение

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Эти продукты крадут молодость и убивают организм.

Старость — неизбежное явление для каждого человека. Существует много факторов, которые ускоряют это процесс. Как отмечают эксперты, человек не замечает, что он самостоятельно наносит непоправимый вред своему телу.

Медики рассказали, что больше всего вреда наносит неправильное питание. Специалистами названы ТОП-5 продуктов, которые вызывают преждевременное старение.

Итак, в чёрном списке находятся:

1. Соль. Эта приправа не обладает питательной ценностью. Соль очень вредна для организма, она может стать причиной заболевания почек, мочевого пузыря, сердечно-сосудистой системы и сосудов. Данный продукт нарушает водный баланс организма, уничтожает запасы кальция и поражает ЖКТ. Врачи рекомендуют сократить потребление соли до минимума, а лучше исключить из рациона.

2. Хлеб и макаронные изделия. Выпечка из белой муки повышает уровень сахара в крови, из-за чего возникают неконтролируемые скачки глюкозы. Такие действия опасны, потому что повышается риск возникновения диабета и инсульта.

3. Алкоголь. Люди, употребляющие спиртные напитки, чаще всего обладают ранними признаками старения: темные круги под глазами, потеря волос и желтый оттенок кожи.

4. Сахар. Этот продукт тормозит кровоток и метаболические процессы.

5. Маргарин. В его составе много трансжиров, которые вызывают хронические заболевания. Нарушает водный баланс, что приводит к появлению ранних морщин.

Медики советуют тщательнее подойти к вопросу питания. Ведь не хочется встретить старость в 20?