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Во время эксперимента у одного пациента исчезли все симптомы болезни, а у 14 появились признаки выздоровления.

Сотрудники Университета Суррея в Великобритании провели исследование. За неделю по удалению злокачественных опухолей они ввели через катетер 15 пациентам с раком мочевого пузыря вирус Коксаки. Как показала практика, бактерии уничтожили клетки, поражённые онкологическим недугом. Вирус размножился и заразил опухоль. В итоге «плохие» клетки начали отмирать. Проведенное исследование может привести к революции в области лечения злокачественных образований. Английские медики предложили лечить рак вирусом простуды, поскольку данный метод помогает и не вызывает побочный эффектов.

Сейчас при лечении рака мочевого пузыря используют инвазивный способ. Он плохо влияет на здоровье. Новый метод прокомментировал профессор Хардев Пандха. Медик сказал, что вирус простуды проникает внутрь раковых клеток и убивает их. При этом образуется белок, укрепляющий иммунитет. В результате защитные силы организма справляются с остатками болезни.

Во время исследования опухоль уменьшилась у всех пациентов. По прошествии недели после эксперимента у одного человека исчезли все симптомы недуга. Это свидетельствует о том, что новый метод эффективен. Его собираются применить на большем количестве пациентов в грядущем. Если итоги окажутся положительными, то произойдет революция в лечении онкологии.