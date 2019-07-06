Спасение от клещей: Названы способы защиты летом от болезни Лайма в России

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В теплое время года маленькие кровососущие паразиты часто заражают людей опасной инфекцией.

Весна и лето – это идеальная пора для клещей. В это время угроза возрастает, так как россияне нередко выходят на природу. Прогулки на свежем воздухе положительно сказываются на здоровье, если конечно не употреблять спиртное. Однако существует огромная опасность получить смертельную инфекцию. Она передается с помощью небольших паукообразных животных. Речь идёт о клещах, которые водятся в парках, лесах, у реки. Медиками названы самые эффективные способы защиты летом от болезни Лайма в России. Получить ее можно путём укуса маленького кровососущего существа размером с булавочную иголку. Вытащить из кожи насекомое самостоятельно не удастся, поэтому нужно обязательно ехать к врачу.

Лучшее спасение от клещей – это остаться дома и не выходить на природу летом. Данный метод вряд ли подойдет людям, любящим активный образ жизни. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, гуляющим в парках. При походе в лес лучше надевать брюки, а не шорты. В этом случае снижается вероятность укуса.

Если клещ всё же впился в ногу, то требуется немедленно обратиться за помощью к врачу. Сделать это нужно не позднее 48 часов после совершения укуса. Большинство клещей не представляют опасности для людей. Вместе с тем есть исключения. Маленькие животные являются переносчиками болезни Лайма или боррелиоза, как её чаще называют в России.

Этот недуг способен поражает нервы. Если вовремя не обратить на опасные признаки внимания, то разрушается хрящевая система сустава и человек может стать инвалидом. Основные признаки болезни: опухоль кожи синего цвета, упадок сил, ломота в теле, поднятие температуры, лихорадка.