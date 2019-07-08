Зато в армию не возьмут! Как спастись от плоскостопия, не выходя из дома

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Плоскостопие можно приобрести, а можно с ним родиться. В любом случае, лечение требует много времени и усилий. Если это не пугает, то ниже приведены методы лечения плоскостопия дома.

Врожденное плоскостопие возникает из-за недостаточности соединительных тканей. Приобретенное же развивается в случае большой нагрузки не ноги. Заболевание свойственно полным людям, беременным женщинам, женщинам, предпочитающим каблуки.

Помимо ортопедической обуви и походов к врачу за специальными массажами, есть масса домашних средств борьбы с плоской стопой.

К примеру, физические упражнения. Можно взять скалку и катать ее ногами по полу для формирования сводов стопы. Также рекомендуется с утра в течении 10-ти минут ходить на носочках босиком.

Еще считаются полезными специальные ванночки для ног. Например, ванночки из дубовой коры, из шалфея, из мяты или липы.

Для дубовой ванны потребуется один килограмм самой коры дуба и пять литров воды. Смесь кипятить пол часа, а затем вылить отвар в таз и пропарить в нем ноги в течении 20-ти минут. Аналогичным способом приготавливаются отвары из шалфея и перечной мяты (100 грамм к двум литрам воды).

Врачи советуют купить ортопедические стельки. Сейчас существует масса разновидностей стелек под любую обувь – от ботинок до изящных туфелек.