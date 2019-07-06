«Приложить вместо подорожника»: Зелёный лук поможет в борьбе с больными зубами

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Лук и чеснок уменьшат надоедливое покалывание в зубах и спасут от последствий, говорят медики.

Горячая, кислая, холодная или же сладкая еда может стать причиной острой боли или покалывания в зубах. Такая пища ослабляет дёсна, повреждает нервы и эмаль, из-за чего возникают неприятные ощущения в ротовой полости.

Медики рассказали, что уменьшить болезненные симптомы можно в домашних условиях: простые средства способны снять воспаление.

По словам специалистов, зелёный лук поможет в борьбе с больными зубами. Это продукт содержит флавеноиды, которые обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Как отметили врачи, зелень можно использовать вместо подорожника: нужно приложить к зубам на 5 минут, а после — прополоскать ротовую полость солёной водой.

К целебным продуктам отнесли гвоздику. Она уменьшает боль и устраняет инфекции. Цветок нужно жевать, что поможет удалить покалывание зубов.

Медики также назвали солёную воду уникальным средством, которое быстро устраняет чувствительность зубов: происходит уравновешение рН рта. Соль устраняет бактерии и уменьшает болевые ощущения.

Не меньшей пользой обладает чеснок. По словам врачей, он содержит много аллицина, который обладает антибактериальным действием. Чтобы уменьшить покалывание, нужно сделать пасту из 1 головки чеснока и воды: полученную смесь приложить к больному зубу на 2-3 минуты, после чего промыть солёной водой.

Медики отмечают, что проблемы с зубами могут привести к серьёзным последствиям, поэтому не стоит заниматься самолечением. В первую очередь нужно обратиться за помощью к специалистам.